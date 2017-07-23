Sevilla Kjaer'i transfer edecek

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Simon Kjaer için Sevilla devreye girdi.
İspanyol basınına göre savunmacısı Adil Rami'yi Marsilya'ya satan Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor.
10 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER
2015 yazında 7,5 milyon euro karşlığı Lille'den transfer edilen Kjaer, 2 sezondur oynadığı futbolla büyük takdir topladı.
Bu yaz Milan, Roma gibi İtalyan devlerinin takibinde olan Kjaer için şimdide Sevilla devrede. İspanyol ekibinin Simon Kjaer için 10 milyon euroluk (40 milyon TL) teklif sunacağı öne sürüldü.
F.BAHÇE'Yİ RAHATLATACAK
Finansal Fair Play nedeniyle transfer yapmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe, Kjaer için 10 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor.
Eğer bu transfer gerçekleşirse sarı-lacivertli takım yeni transferlerini Avrupa'da rahatça oynatabilecek.