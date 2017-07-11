Sevilla Vitolo'nun sözleşmesini uzattı

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Şenol Güneş: Burak ve Volkan'a olumlu bakarım

1 Başakşehir'den Volkan ve Mitrovic atağı Başakşehir yönetimi, ayağı kırılan Chedjou'nun yerine Beşiktaşlı Mitrovic'i ve bonservisi elinde olan Volkan Şen'i transfer etmek istiyor.

2 Beşiktaş Kulübü'nden şehidin ailesine ev yardımı Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev alındı.

3 G.Saray yönetiminden ilginç Sneijder yorumu G.Saraylı idareciler, sağlık kontrolünden geçen Sneijder için "Herhalde başka bir takım için kontrolden geçti" yorumunda bulundular.

4 Lens için Beşiktaş devrede Fenerbahçe'nin anlaşma zemini aradığı Jeremain Lens için ezeli rakip devreye girdi. Yapılan teklif de belli oldu.

5 Tolgay Arslan'a Lazio talip İtalyan basını, Lazio'nun Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay Arslan için teklif yaptığını yazdı.

6 Fenerbahçe Emre Mor'la anlaştı Fenerbahçe yönetiminin Emre Mor ve menajeriyle el sıkıştığı, son kararı yeni teknik direktör Peter Bosz'un vereceği öğrenildi.

7 Nadal'ın rakibine duyduğu saygı Rafael Nadal dün Gilles Muller'e yenildiği maçın ardından kortu terk etmemesi seyirciler tarafından takdir gördü.

8 Nadal Wimbledon'da 5 saatlik maç sonrası elendi Wimbledon'ın 4. turunda Rafael Nadal, 4 saat 50 dakika süren maç sonunda Gilles Muller'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

9 Fenerbahçe'nin gençleri kamptan kovuldu Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan Kaynak, sigara içince kamptan kavuldu.