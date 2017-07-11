Ensonhaber.com'a dön

Sevilla Vitolo'nun sözleşmesini uzattı

La Liga takımlarından Sevilla, orta saha oyuncusu "Vitolo" lakaplı Victor Machin Perez'in sözleşmesini Haziran 2022'ye kadar uzattı.

Yorum Yap

Vitolo'nun 2020'de sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatan Sevilla, İspanyol futbolcunun serbest kalma bedelini 50 milyon Euro'ya çıkardı.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Basın toplantısı düzenleyen Sevilla Kulübü Başkanı Jose Castro, "Son günlerde, Vitolo'nun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği konusunda çok konuşuldu. Bugün itibarıyla Vitolo'nun gelecek 5 sezon Sevilla'nın oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlaşmayı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, 27 yaşındaki Vitolo'nun gelecek ocak ayında transfer yasağı bitecek Atletico Madrid takımına gideceği ve taraflar arasında anlaşma sağlandığı iddia ediliyordu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM