Seyfi Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Erdal Karacan, eski başkan Serdar Bilgili, divan kurulu eski başkanı Şeref Nasır, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları Gökhan Keskin, Serdar Topraktepe ve Erkan Avseren'in yanı sıra Karaca'nın ailesi ve yakınları katıldı.

ÇOK GÜZEL ANILARIMIZ VAR

Törende bir konuşma yapan Fikret Orman, merhum Seyfi Karaca ile çok güzel anılarının olduğunu belirterek, "Serdar Bilgili yönetiminde beraber çalışmıştık. Çok güzel hatırlayacağımız anılarımız var. Bize iyi bir anı, evlatlarına iyi bir isim bıraktı. Hepimiz onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Kulüp binasında yapılan törenin ardından Karaca'nın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.