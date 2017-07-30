Sezonun ilk El Clasico'su Barcelona'nın

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid 2-3 Barcelona maçın golleri - İZLE

5 GOLLÜ MAÇTA BARÇA GÜLDÜ

Maça çok hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Lionel Messi ve 7. dakikada Ivan Rakitic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 14. dakikasında c ile farkı 1'e indiren Real Madrid, 36. dakikada Marco Asensio ile skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye 2-2'lik beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Gerard Pique ile tekrar öne geçen Barcelona, skoru korumayı başardı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

PSG'ye transfer olacağı konuşulan Neymar, 73. dakikada yerini milli futbolcu Arda Turan'a bıraktı.