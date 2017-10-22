Sezonun ilk golsüz maçı Sivas'ta

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivassporile Bursaspor karşı karşıya geldi.

BURSA İLK YARI DİRENDİ

Mücadelenin ilk bölümünde ev sahibi Sivasspor daha atak görünürken Bursaspor savunması gole geçit vermedi. İlk 45 dakikada taraflar eşitliği bozamadı.

MAÇ GOLSÜZ SONA ERDİ

İkinci yarıda düşen tempoyla gol pozisyonu yakalamakta zorlanan ekipler dakikalar ilerledikçe risk almaktan çekindi.

Son dakikalarda Bursaspor önemli fırsatlar yakalasa da maç başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor'un iki haftalık galibiyet serisi son bulurken, Bursaspor son iki haftada 4 puan topladı.