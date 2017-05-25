Ensonhaber.com'a dön

Sezonun son derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sezonun son derbisini Ali Palabıyık yönetecek
Yorum Yap

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 2016-2017 sezonunun son derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

FENERBAHÇE KAYBETMİYOR

Ligde 27 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde son 5 maçını kazandı. Bu karşılaşmalarda sarı lacivertlilerin rakipleri 4 kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Barış Şimşek
18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık

28 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Bülent Birincioğlu
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM