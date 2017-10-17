Shakira: Pique'yi Barcelona'dan koparacak para yok

En önemli isimlerin bile transfer yapabildikleri günümüz futbolunda Pique'nin Barcelona'dan koparılamayacağını savunan Shakira, "Gerard'ın Barcelona'ya mutlak sadakati var. Takımda bir kurum gibi... Böyle bir oyuncu bulmak zor. Futbolcular günümüzde bir anlamda paralı askerler... Bir takımdan diğerine transfer oluyorlar. Ama Pique farklı... Onu Barcelona'dan koparacak para yok. Barcelona ideolojisinin içinde doğmuş, büyümüş, bunu tamamen içselleştirmiş az sayıdaki futbolculardan biri" diye konuştu.