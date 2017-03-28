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Shanghai Shenhua'nın stadı yandı - VİDEO

Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua stadı Hongkou'da sabaha karşı yangın çıktı.

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Stadyumun büyük zarar gördüğü yangında tek teselli ise can kaybının olmaması.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Nasıl çıktığı henüz belli olmayan yangında stadyum koltuklarının ve dış yapının yandığı belirtilirken zeminde ise bir problem olmadığı yazıldı.

Shanghai Shenhua'nın stadı yandı - İZLE

Çin Ligi'nin iddalı takımlarından olan Shanghai Shenhua kadrosunda Carlos Tevez, Fredy Guarin gibi yıldız isimler bulunduruyor. Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanan Demba Ba'nın da bonservisi Shanghai Shenhua'da.

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