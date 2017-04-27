Sharapova kortlara galibiyetle döndü

Euroleague çeyrek finalinde Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u 64-60 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

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Gökhan Gönül penaltıyı neden kullanmadığını açıkladı

Lyon maçında penaltıyı atmak istemediği için eleştirilen Gökhan, devre arasında iki tane iğne olduğunu, bu yüzden kullanamadığını söyledi.