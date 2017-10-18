Sharapova Kremlin'de ilk turda elendi

30 yaşındaki tenisçi, 10 yıl sonra Moskova'daki ilk WTA Turu maçında Slovak Rybarikova'dan set alamadı Maria Sharapova, Kremlin Cup'a ilk turda veda etti.

RUSYA'DA ERKEN VEDA

2015 yılından beri ilk tekler şampiyonluğunu Çin'de Tianjin Açık'ta yaşadıktan iki gün sonra Slovak Magdalena Rybarikova ile karşılaşan 30 yaşındaki Rus tenisçi 6-7 (3) ve 4-6'lık setlerle yenildi. Sharapova, 15 aylık doping cezası sonrası kazandığı ilk şampiyonluğun moraline karşın 7 günde beşinci maçında yorgun göründü.

Dünya sıralamasında 57. sırada bulunan Sharapova, Nisan ayında WTA Turu'na döndükten sonra sekizinci kez wild-card ile bir turnuvaya katıldı. Wimbledon yarı finalisti olan dünya 26 numarası Magdalena Rybarikova ise Pazar günü Linz'deki turnuvanın finalinde Barbora Strycova'ya yenilmişti.