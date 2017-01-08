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Sigthorsson eski takımına geri dönüyor

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Sigthorsson, eski takımı Nantes'e geri dönüyor.

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Sigthorsson eski takımına geri dönüyor

Galatasaray’ın ilk yarı boyunca tek bir dakika bile forma giydiremeden sözleşmesini fesh ettiği Kolbeinn Sigthorsson, eski takımına geri dönüyor...

NANTES İLE ANTRENMANLARA ÇIKACAK

İzlandalı futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Nantes’ta idmanlara devam edecek.

Her ne kadar kulüp yönetimi, kontrat feshi süresince kendilerine haber verilmediği için tepkili olsa da, 25 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay kaybetmekten yana değil.

FRANSA'DA KALIYOR

Menaceri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiren Sigthorsson’un, psikolojik olarak yorgun hissettiği ve Fransa’da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

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