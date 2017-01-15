Sigthorsson: Galatasaray'a geldiğimde sakattım

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'tan kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç oynayamadan takımdan gönderilen Kolbeinn Sighthorsson, İzlanda basınına kariyeri ve sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

NANTES İLE SON MAÇTA SAKATLANDIM

Sakatlığını, Fransa'da Nantes ile oynadığı son maçta dizine aldığı darbenin tetiklemiş olabileceğini kaydeden Kolbeinn Sigthorsson, "Geçtiğimiz 3 yılda, menisküsümde küçük bir problem yaşamıştım. Birçok futbolcu böyle sakatlıklarla oynuyor. Ancak bir şeyler oldu. Muhtemelen Nantes ile oynadığım son lig maçında yaşadığım sakatlığın etkisi nedeniyle böyle oldu" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A GELİNCE KOŞAMAZ OLDUM

İzlanda Milli Takımı ile yaz aylarında sağ dizindeki sakatlığa rağmen oynadığını kaydeden golcü futbolcu, "Eylül ayında Galatasaray'a geldikten sonra koşamaz oldum. Çalışmalara başladım, ancak 5 Eylül'de bırakmak zorunda kaldım. Dizim şişti ve zorlukla yürüyordum. İğne tedavisi ile şişliği gidermek, geri dönüşü hızlandırmak istedik, ancak sürekli sakatlık geri geldi" açıklamasını yaptı.

KALMAK İSTİYORDUM

Galatasaray ile bir sorunu olup olmadığı sorulan 1990 doğumlu forvet, "Galatasaray'ın kararını anlıyorum. Harika bir kulüp ve benimle çok iyi ilgilendiler. Benim için en iyi yer olduğunu düşünmüştüm. Yeni yıl sonrasında maaş almadan takımla birlikte çalışmam önerildi. Kalmaya istekliydim, ancak beni göndermeden yeni oyuncu alamıyorlardı. Bu yüzden, bu da mümkün olmadı" cevabını verdi.