Galatasaray’ın büyük umutlarla alıp hayal kırıklığı yaşadığı Kolbeinn Sigthorsson’a tüm kapılar kapandı.

SEZON SONUNA KADAR DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fransız Nantes kulübünün bonservisini elinde bulundurduğu İzlandalı golcüyü sezon sonuna kadar düşünmediği vurgulandı.

NANTES DA BAŞKA FORVET ARIYOR

Nantes kulübünün başka bir forvet arayışında olduğu ve 26 yaşındaki forvetin başka alternatifler aradığı belirtildi. Sigthorsson için Amerika’da MLS ligi için bir formül düşünüldüğü, bu durumun devreye sokulacağı ifade edildi.