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Sihirbaz Monchi resmen Sevilla'dan ayrıldı

Sevilla Kulübü, "Monchi" lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo'nun görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Sevilla Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun İspanyol futbol adamı Monchi'nin sportif direktörlük görevinden ayrılmasına onay verdiği bildirildi.

Monchi ve  Sevilla Kulübü Başkanı Jose Castro'nun yarın düzenlenecek basın toplantısında detayları açıklayacağı kaydedildi.

SEVİLLA'NIN BAŞARISININ SIRRI

Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini çok sık duyuran 48 yaşındaki Monchi, uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncu ve  seçilen teknik direktörlerde kilit rol oynamıştı.

Sevilla, Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı dönemde 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve  birer UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası kazandı.

İspanyol ve İtalyan basınında son bir aydır çıkan haberlerde, Monchi'nin gelecek sezondan itibaren İtalya'nın Roma Kulübünün sportif direktörü olarak görev yapacağı iddia ediliyor.

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