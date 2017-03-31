Sihirbaz Monchi resmen Sevilla'dan ayrıldı

Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

1 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

2 Podolski'nin yerine Martinez geliyor Podolski'nin sezon sonunda Japonya'ya gidecek olmasından dolayı forvet arayışlarına başlayan Galatasaray'da gündeme gelen isim Martinez oldu

3 Rıdvan Dilmen'den sonra Rüştü de adaylığını açıkladı Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olabileceğini açıkladı.

4 Galatasaray'ın ilk transferi Vitor Hugo oldu Galatasaray yönetimi, Tudor'un çok istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile prensipte anlaşmaya vardı.

5 DAÇKA Brose Bamberg'i uzatmalarda devirdi THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Brose Bamberg'i uzatmada 99-97 yendi ve play-off iddiasını son haftaya taşıdı.

6 Sabri'nin yerine Tosic alınacak Gelecek sezon Sabri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Zoran Tosic'i transfer edecek.

7 Ronaldo'nun büstü alay konusu oldu Cristiano Ronaldo, adının Portekiz'deki Medeira Havaalanı'na verildiği törende kendisine hiç benzemeyen büstünü görünce şok oldu.

8 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

9 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e bir gönderme daha Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'i A Milli Takım kadrosuna almayan Fatih Terim'e, "Bunu bana izah edemez" diyerek tepki gösterdi.