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Şike operasyonunun Zaman'la ilişkisi iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt'un hazırladığı iddianamede şike kumpası da yer aldı.

Şike operasyonunun Zaman'la ilişkisi iddianamede
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Fenerbahçe'ye 3 Temmuz 2011'de şike operasyonunu yapan polis müdürlerinin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede, operasyonun Zaman Gazetesi ile ilişkisine yer verildi.

POLİS MÜDÜRLERİNİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ 

İddianamede, "Şike Operasyonu"nda görevli üst rütbeli emniyet görevlileri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve diğer şüphelilerin kullanmış olduğu telefon hatları ile Zaman gazetesinin bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş. ye ait telefonlar arasında sık görüşmeler olduğu tespiti yapılarak, "Buradan örgütün emniyet içindeki mensupları ile basın içerisindeki mensuplarının birlikte aynı amaca yönelik hareket ettikleri kanaati oluşmuştur" denildi. 

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