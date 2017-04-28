Simeone Arda'yla birlikte İtalya'ya transfer oluyor

Arjantinli Diego Simeone, Atletico Madrid'in başında gösterdiği performansla son yılların en başarılı teknik adamları arasında yer alıyor. Hakkında birçok transfer haberi çıkan Simeone'nin adı bu kez Inter'le anılıyor.

INTER'E GİDİP ARDA'YI TRANSFER EDECEK

Atletico Madrid'le kazandığı başarıların ardından dev kulüplerin radarına giren Simeone'ye İtalyan devi Inter talip oldu.

İspanyol Gazetesi Don Balon'un haberine göre; Inter Arjantinli teknik direktöre yıllık 11 milyon Euro maaşla 5 yıllık kontrat önerdi. Haberin detaylarında ise Simeone'nin Inter'e imza attıktan sonraki ilk hedefinin Arda Turan olacağı belirtildi.

BARCELONA ARDA'YI SATMAK İSTİYOR

İspanyol basınına göre, Barcelona, Arda Turan'ı satmak istiyor ve bunun farkında olan Simeone, Atletico Madrid'den eski öğrencisi olan Arda'yı transfer etmenin planlarını yapıyor.

Arda Turan'ın Barcelona'da Atletico Madrid'de oynadığı dönemdeki seviyeye çıkamadığının ifade edildiği haberde, Simeone ile tekar eski form grafiğine ulaşabileceğinin altı çizildi.