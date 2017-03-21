Simeone: Real Madrid'i asla çalıştırmayacağım

Real Madrid'e 2 kez Şampiyonlar Ligi finalinde kaybeden Diego Simeone, o büyük hayal kırıklığını hala tam olarak üzerinden atabilmiş değil.

Şampiyonlar Ligi müziğini her duyduğunda hala içinin acıdığını söyleyen Simeone, gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Atletico Madrid'de çok mutlu olduğunu dile getiren Simeone, ezeli rakipleri Real Madrid'i asla çalıştırmayacağını söyledi.

REAL MADRİD SÖZLERİ

Başarılı teknik adam, "Real Madrid'in de beni arayacağını sanmıyorum. Biz 2 ezeli rakibiz ve bence bu durum son derece normal" dedi. Henüz 46 yaşında olduğunu vurgulayan Simeone, "Daha gencim. Önümde uzun yıllar var. Atletico'dan ayrılırsam, başka bir İspanyol kulübünü çalıştırabilirim. Ancak bu kulüp kesinlikle Real Madrid olmayacak" diye konuştu

Gelecek planları arasında arjantin milli takımının başına geçmenin de bulunduğunu belirten Simeone, "Bu büyük bir onur olur. Ancak henüz milli takımın başına geçecek kadar deneyimli değilim. Kendimi geliştirmem ve daha fazla deneyim kazanmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.