Simeone'nin oğlu devlerin listesinde

Diego Simeone'nin oğlu, Giovanni'ye Premier League'den talip var. Sky İtalya'nın haberine göre futbolcuyu Watford transfer etmek istiyor.

RİVER PLATE'TE FUTBOLA BAŞLADI

Babasının yolundan giderek profesyonel futbolculuğu seçen Giovanni, bir dönem Diego Simeone'nin teknik adamlığını yaptığı River Plate ile kariyerine başlamıştı. Arjantin ligindeki başarılı performansının ardından 4,3 milyon pound bedelle İtalya'ya transfer olan ve Avrupa futbolu ile tanışan Simeone, ilk sezonunda attığı 12 golle, kötü bir sezon geçiren Genoa'nın parlayan yıldızı oldu.

MİLAN'IN DA GÜNDEMİNDE

Haberde, 21 yaşındaki golcünün Watford'un yanı sıra Milan ve Fiorentina'nın da gündeminde olduğu belirtildi.