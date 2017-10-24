Simmons kariyerinin 4. maçında triple double yaptı

NBA'e 8 maçla devam edildi. 2016 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçilen ancak sakatlığı yüzünden geçen sezon forma giyemeyen Ben Simmons, takımının Detroit Pistons'ı 97-86 yendiği karşılaşmada NBA kayıtlarındaki yerini aldı.

4. MAÇINDA TRİPLE DOUBLE

Simmons, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla 1967'de bunu başaran Hambone Williams ve Oscar Robertson'dan sonra NBA'deki 4. maçında "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

21 yaşındaki Avustralyalı basketbolcu ayrıca Shaquille O'Neal'dan (1992) sonra ilk 4 maçında da "double double"a imza atan ilk oyuncu olmayı başardı. Misafir ekip 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 9 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.