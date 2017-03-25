Sinan Bolat iyice gözden düştü

Bir dönem Galatasaray forması da giyen milli kaleci Sinan Bolat büyük bir çöküş yaşıyor.

Sinan Bolat'ın Galatasaray sonrası kariyeri hiç istediği gibi gitmedi. Bir zamanlar Belçika'nın önde gelen takımlarından Standard Liege'de başarıyla forma giyen, burada dikkatleri çekmesinin ardından milli takıma davet edilen file bekçisi, sarı-kırmızılılardan ayrılmasının ardından bir türlü dikiş tutturamadı.

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2015-16'da kiralık gittiği Brugge'de 5 maçta forma şansı buldu. Bu fırsatları iyi değerlendiremedi, beş maçta 13 golü kalesinde gördü.

2016-17 sezonu için Portekiz'in Nacional takımına kiralık olarak transfer olan deneyimli kaleci, burada pek forma şansı bulamadı. Oynadığı tek maçta 4 gol birden yedi.

Ardından bir başka Portekiz ekibi Arouca'nın yolunu tuttu. Yeni takımında 6 kez forma şansı bulan Sinan Bolat, 13 kez topu filelerinde gördü.

Bu zaman periyodunda 12 maçta 30 gol yiyen 28 yaşındaki eldiven, maç başına 2.5 gol yiyerek kötü bir performans sergiledi.