Sinan Güler Fenerbahçe'de

Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer oldu.

700 BİN EURO'YA TRASNSFER OLDU

Basına yansıyan haberlerde Güler'in Galatasaray yönetiminden 900 bin euro istediği ancak bu isteğininin geri çevrildiği bildirilmişti. Tecrübeli basketçi bunun üzerine sarı-kırmızlı takımla sözleşme imzalamayacağını yönetime iletmişti.

Milli basketçi, Fenerbahçe Doğuş ile 700 bin euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüp transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte F.Bahçe kulübünden yapılan resmi açıklama:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor.

1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

Sinan Güler’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."

SİNAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Sinan Güler de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama: