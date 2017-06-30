Sinan Güler Fenerbahçe'ye çok yakın

Milli basketbolcu için Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş devreye girerken, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için bütçede küçülmeye gitme kararı almış, ardından başantrenör Ergin Ataman'la yolları ayırarak, Erman Kunter'i göreve getirmişti.

Gelecek sezon Eurocup'ta da mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar 4 milyon dolarlık bütçe belirlerken, takımdaki oyuncularla teker teker yollarını ayırıyor.

900 BİN DOLAR İSTEDİ

2013 yılından bu yana Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen 33 yaşındaki deneyimli oyuncunun sözleşmesi bu sezon itibariyla biterken, Galatasaray bütçe nedeniyle oyuncusuyla kontrat yenilemekte zorlanıyor.

Galatasaray'dan 900 bin dolar garanti ücret isteyen Sinan Güler'e olumsuz yanıt verilirken, Sarı-Kırmızılılar'a gönül verenleri üzecek flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE 1 ADIM DAHA ÖNDE

Sinan Güler'le daha önce görüşmeler yapan Anadolu Efes'e ek olarak, Fenerbahçe Doğuş da transfer yarışının içine dahil oldu.

Coach Obradovic'in kadroda görmek istediği Sinan Güler için, oyuncunun istediği ücreti vermeye hazır olan Fenerbahçe Doğuş'un, Anadolu Efes'e göre transfere daha yakın olduğu öğrenildi.