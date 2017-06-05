Sinan Gümüş ayrılmak için Özbek'ten izin istedi

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ve Sinan Gümüş, gece yarısı bir araya geldi, gelecek sezon hakkında görüştü.

BAŞKAN YANINA ÇAĞIRDI

Atiker Konyaspor karşısında iki gol atan, ancak bu gollere sevinmeyen Sinan, bu tavrıyla gitmek istediğini somut bir şekilde ortaya koymuş oldu. Genç futbolcunun bu durumu üzerine harekete geçen başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından Sinan’ı çağırdı.

'KARARINI GÖZDEN GEÇİR'

Sportif direktör Cenk Ergün, genç futbolcuyu alıp, başkan Özbek’in yanına götürdü. Dursun Özbek, Sinan’a, “Gitmek istediğini duydum. Bu sene senden beklentilerimiz var. Kararını gözden geçirmeni istiyorum. Yeni sezon planlamasında seni mutlaka görmek istiyorum. Son haftalardaki performansını gelecek sezon da sürdürürsen seni güzel bir kariyer bekliyor” diyerek futbolcusunun gönlünü almak ve kararından vazgeçirmek istedi.

SİNAN AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Sinan’ın ise, “Başkanım benim gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Bu konuda izninizi istiyorum” yanıtını verdiği bildirildi. Genç futbolcunun 31 Mayıs 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla transferin gerçekleşmesi için Galatasaray’ın izin vermesi gerekiyor.