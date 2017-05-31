Sinan Gümüş Galatasaray'dan ayrılıyor

Sadece 6'sı ilk 11 olmak üzere bu sezon 17 maçta şans bulabilen Sinan, Galatasaray'la yol ayrımında.

Sinan Gümüş'ün; "Galatasaray benim yuvam. 3 senedir buradayım. Ancak yeni deneyimler yaşamak istiyorum. Bu yüzden gideceğim" dediği öğrenildi.

MAAŞINA ZAM YAPILMADI

Portekiz'den Benfica'nın talip olduğu Sinan'ı İtalya'dan da 1-2 kulübün daha istediğ belirtildi. Sinan, Galatasaray'ın yeni sözleşme önerisini de kesinlikle kabul etmeme kararı aldı.

500 bin euroluk ücretine bir türlü zam yapılmayan sarı-kırmızılı futbolcu, ayrılık kararının ise kesinlikle maddi nedenlerle olmadığını bildirdi. Genç futbolcunun bu şekilde ipleri koparmasının arkasında Tudor'un geldikten sonra kendisiyle ilgili olumsuz tavır sergilemesinin ve haftalarca yüzüne dahi bakmamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Tudor, son dönemde Sinan'a yönelse bile gönlünü alamadı. Genç futbolcu konusunda yaşanan bu gelişme Galatasaray'daki hesapları bozabilir.

Tudor'un gelmesinin ardından ilk 11'de yer almakta zorlanan Sinan, son üç maçta ilk 11'de oynadı, üç gol atıp, bir asist yaptı.