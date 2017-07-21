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Sinan Gümüş Galatasaray'dan ayrılıyor

Takımda kalmak istemeyen Sinan Gümüş, Östersunds hezimetinden sonra ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

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Sinan Gümüş Galatasaray'dan ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a toplam skorlada 3-1 mağlup olarak Avrupa macerasını başlamadan bitiren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, adı Benfica ile anılan Sinan Gümüş'ün, takımdan ayrılacağı belirtildi.

BENFİCA'YA GİTMEYECEK

Ancak Sinan Gümüş'ün Benfica ile değil başka bir kulüple anlaştığı, bu kulübün hangi kulüp olduğunun ise bugün netlik kazanacağı ifade edildi.

TUDOR'LA TARTIŞTI

Sinan Gümüş, bilindiği üzere Igor Tudor'la bir tartışma yaşamış ve bu durumdan rahatsız olan genç futbolcu takımda kalmak istemediğini menajerine bildirmişti.

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