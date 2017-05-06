Sinan Gümüş Schalke'ye gidiyor

Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak isimler arasına Sinan Gümüş de katıldı.
TUDOR TAKIMDA İSTEMİYOR
Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak isimler arasına Sinan Gümüş de katıldı.
3 maçtır kadroya alınmayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun satışından 4 milyon euro gelir bekleniyor.
ADI SCHALKE İLE ANILIYOR
2014 yılında Stuttgart'tan transfer edilen Sinan ikinci sezonunda patlama yapmış ve 11 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Adı milli takım için de geçen genç yıldız sakatlığının ardından büyük bir düşüş yaşadı. İddiaya göre Sinan'la ilgilenen ekipler arasında Alman takımı Schalke 04'ün adı öne çıkıyor.