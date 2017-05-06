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Sinan Gümüş Schalke'ye gidiyor

Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Sinan Gümüş, Alman ekibi Schalke'ye satılacak.

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Sinan Gümüş Schalke'ye gidiyor

Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak isimler arasına Sinan Gümüş de katıldı.

TUDOR TAKIMDA İSTEMİYOR

Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak isimler arasına Sinan Gümüş de katıldı.

3 maçtır kadroya alınmayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun satışından 4 milyon euro gelir bekleniyor.

ADI SCHALKE İLE ANILIYOR

2014 yılında Stuttgart'tan transfer edilen Sinan ikinci sezonunda patlama yapmış ve 11 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Adı milli takım için de geçen genç yıldız sakatlığının ardından büyük bir düşüş yaşadı. İddiaya göre Sinan'la ilgilenen ekipler arasında Alman takımı Schalke 04'ün adı öne çıkıyor.

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