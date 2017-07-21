Sinan Gümüş'e İtalya'dan teklif var

Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda. Sarı kırmızılardaki geleceği henüz netleşmeyen Sinan'a, Benfica'dan sonra Sampdoria da talip oldu.

BENFİCA'DAN SONRA SAMPDORİA

BeinSporst'un haberine göre; İtalyan kulübü, Sinan Gümüş için Galatasaray'a 4.5 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp Sinan'ı satmaya sıcak bakıyor.

Östersunds'la 1-1 biten ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda ettiği maçta son derece kötü performans sergileyen, taraftarların da tepkisini çeken Sinan'ın da ayrılmak istediği ifade edildi.

Galatasaray daha önce Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i ise Malaga'ya satmıştı.