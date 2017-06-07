Sinan Gümüş'ün menajeri ayrılığı açıkladı

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı ekipten ayrılıp Benfica'nın yolunu tutuyor.

SİNAN PORTEKİZ'E GİDİYOR

Genç futbolcu, menajerine Galatasaray'dan gitmek istediğini söylemesi üzerine teklifler ardı ardına geldi. Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, futbolcusunun Benfica ile anlaştığını belirtti.

Kimseye kırgın olmadıklarını söyleyen Akan, "Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca G.Saray’a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. G.Saray hocalarının sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Ayrılmak istediğimizi kulübe bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa’da ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor" açıklamasını yaptı.