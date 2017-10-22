Singapur'da 7 tenisçi 1 numara olabilir

Turnuvadaki sekiz isimden Caroline Garcia dışındaki 7'sinin (Halep, Muguruza, Pliskova, Svitolina, Venus Williams, Wozniacki ve Ostapenko) 1 numaraya yükselme şansı var.

7 İSİM 1 NUMARA OLABİLİR

WTA Dünya Turu Finali 2017 Singapur'da dünya sıralamasında ilk sekizde yer alan tenisçilerin katılımıyla başladı. Kadınlarda dünya sıralamasının zirvesinde Venus Williams'ın hamileliği nedeniyle tenise ara vermesinin ardından tenisçiler birbirlerine o kadar yakınki bu turnuvaya katılanlardan 8 numara Caroline Garcia dışındaki 7 ismin de (Simona Halep, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Venus Williams, Caroline Wozniacki ve Jelena Ostapenko) 1 numaraya yükselme şansı var.

Turnuvanın ilk gününde 3 numaralı Pliskova, 5 numara Venus Williams'a set vermedi. Çek tenisçi, 6-2, 6-2 ile galip geldi. Dünya 2 numarası Muguruza da 7 numara Ostapenko karşısında 6-3 6-4'lük setlerle kazandı.