Sinir krizi geçiren Motta açıklama yaptı

Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu, ailevi sorunlar nedeniyle sinir krizi geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı.

AİLEVİ PROBLEMLERİ VAR

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuyla ilgili "Motta'nın ailevi problemi var. Bayağı etkili bir problem. Bu sene belki oynayamayabilir. 2 hafta sonra tekrar gelecek. Eski haline getirmeye çalışacağız. Ama o kendini bırakmış durumda" açıklamasını yapmıştı.

SAYGI BEKLİYORUM

Motta sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak açıklama yaptı:

"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak, endişe ve destek mesajları için çok teşekkür ediyorum. Kişisel bir sorun yaşıyorum ve bu durumuma saygı bekliyorum. Bilmeden hakkımda çok fazla yalanlar söylüyor insanlar. Hak ettiğimi düşündüğüm ama alamadığım desteği bekliyorum herkesten. Teşekkürler."