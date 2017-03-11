Sinir krizi geçiren Motta hastaneye yatırıldı

19. haftada oynanan Alanyaspor maçından bu yana takımdan uzak kalan Brezilyalı yıldız Ramon Motta'nın son durumu belli oldu.

Brezilyalı futbolcunun ailevi sorunları nedeniyle sinir krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ÇOK BÜYÜK SORUNLARI VAR

Konuyla ilgili olarak Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye açıklamada bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Motta'nın olayından dolayı üzgünüm. Ailevi sorunları var, baya büyük sorunları var. Antalya'da hastanede tedavi gördü. Ziyaretine gittiğimizde kendisinin sorunlarını dinledik. Ne istediğini sorduk.





DOKTORLAR İZİN VERMEMİŞ

20. haftada oynanan Konyaspor maçından önce 'Sana iki gün izin, Brezilya'ya git sorunlarını hallet ve gel' dedik. İki gün iznin yetmeyeceğini söyledi ve 5 günlük bir izin verdik. Ancak dönmedi. Telefonla konuştum, doktorların uçağa binmesine izin vermediğini söyledi. Ne zaman geri döneceğini biz de bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

SEZONU KAPATTI

Uçağa binemediği gerekçesiyle ülkesinden henüz dönmeyen 28 yaşındaki futbolcunun, sezonu kapattığı da gelen haberler arasında yer aldı.