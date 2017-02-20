Sırbistan'da ırkçılık

Partizan'ın Rad Belgrad'a konuk olduğu ve 1-0 kazandığı derbi maçta Everton Luiz'e karşı ırkçılık yapıldı. Brezilyalı oyuncu maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

IRKÇILIĞA HAYIR

Ailesi ve kendisinin Sırbistan'a aşık olduğunu belirten Everton, "Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu yüzden maçın sonunda gözyaşlarımı kontrol edemedim. 90 dakika boyunca tribünlerden ırkçılık yapıldı. Lütfen ırkçılığa hayır deyin" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra kendisini bir anda kargaşanın içinde bulan Brezilyalı orta sahayı sakinleştirmek kolay olmadı.