Sivas Karabük'te de kazandı

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'un yükselişi devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar, konuk olduğu Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi; son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

TEK GOLLE 3 PUAN

Demir Grup Sivasspor, deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kırmızı Beyazlılar, konuk olduğu Kardemir Karabükspor'u Arouna Kone'nin 72. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Son olarak 2007-2008'de 5 maçlık deplasman galibiyeti serisi yakalayan Sivasspor, o tarihten bu yana ilk defa üstüste 3 deplasman maçından galip geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini elde eden Sivasspor, puanını 13'e çıkardı ve yükselişini sürdürdü. Son 7 maçta 6. kez sahadan yenik ayrılan Kardemir Karabükspor ise 8 puanda ve küme düşme hattında kaldı.