Sivas'a Rus stoper

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova forması giyen Vitali Djakov ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

2 YILLIK İMZA

Başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde gerçekleşen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da katıldı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde dünyaya gelen 28 yaşında ve 1,92 metre boyundaki futbolcu, Lokomotiv Moskova II, Sochi-04, Gubkin, Lokomotiv-Kazanka Moskova, Rostov, Tom Tomsk takımlarının formasını giydi. Djakov son olarak Dinamo Moskova takımında oynadı.

Kariyerinde 139 maça çıkan Vitali Djakov 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Djakov, çeşitli kategorilerde Rusya Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terletti.

KONTROLDEN GEÇTİ

Sivasspor'un yeni transferi Vitali Djakov, Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Rus stoper, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu. Sağlık kontrollerinde Sivasspor Genel Müdürü Cafer Kaplan da hazır bulundu.