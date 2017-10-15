Sivasspor deplasmanda Paşa'yı devirdi

Ligde 3 haftadır kazanamayan Kasımpaşa, son 3 haftayı 2 galibiyetle kapayan Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

PAŞA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

45+3'te Kasımpaşa, Veysel Sarı'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GALİBİYET GOLÜ 82'DE GELDİ

53'te Arouna Kone, Mert Hakan'ın asistini gole çevirirken, 65'te Bifouma'nın golünün asistini yaptı. 74'te Mighael Rangel'in golüyle ev sahibi ekip 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçta son sözü 82'de Vitali Djakov söyledi ve konuk Sivasspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

SON 4 HAFTADA 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve İstanbul ekibi 8 puanda kaldı. Sivasspor ise son 4 haftada 3. galibiyetini aldı ve puanını 12'ye çıkardı.