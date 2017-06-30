Sivasspor Samet Aybaba'yla sözleşme uzattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA RESMİYETE DÖKÜLDÜ

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesislerindeki imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen sezonun ardından prensipte el sıkıştıkları Aybaba ile işi resmiyete döktüklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de geçen sezon gösterdiği performans dolayısıyla Aybaba'ya teşekkür eden Otyakmaz, "Kendisinden hem bu yıl hem daha sonraki yıllarda üstün başarı beklediğimizi söylemek istiyoruz. Biz de o başarıyı elde etmek için elimizden gelen her türlü desteği verip, transferleri yapıp, takımı hocamızın arzu ettiği noktaya getirmeyi istiyoruz. Hem hocamıza hem de Sivasspor camiasına hayırlı uğurlu olsun." dedi.