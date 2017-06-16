Sivasspor'dan açıklama: Volkan Şen'e teklif yaptık

Mecnun Odyakmaz, transfer çalışmaları hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
İşte Mecnun Odyakmaz'ın açıklamaları; "Volkan Şen'le ilgili Fenerbahçe ile görüştük. Fenerbahçe tarafıyla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."
YURT DIŞINDA OYNAMAK İSTİYOR
"Volkan Şen'in menajeriyle görüşme yaptık ama oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini bize iletti."
KWEUKE İÇİN RİZE'YLE GÖRÜŞTÜK
"Kweuke için Rize başkanıyla konuştum. 1 yıllığına kiralayabileceklerini söylediler ancak Rizespor'da başkanlık değişikliği olabilir. Onu bekliyoruz."
DÜNYA ÇAPINDA OYUNCULAR
Yurt dışından dünya çapında isim yapmış iki üç oyuncu transfer etmek istiyoruz çalışmalarımız sürüyor.