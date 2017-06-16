Sivasspor'dan açıklama: Volkan Şen'e teklif yaptık

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Stancu ve Nicolae Stanciu'nun golleri geceye damga vurdu

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Luis Solignac Ibrahimovic'e nazire yaptı

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1 Beşiktaş'a 17'lik orta saha Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için kulübü Bucaspor ile anlaşmaya vardı.

2 Antalyaspor'un gözü Casillas'ta Menez'i alarak transfer dönemine hızlı giren Antalyaspor'da yeni hedef dünyaca ünlü kaleci Casillas.

3 Nabil Dirar Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Valbuena'dan sonra Nabil Dirar'ı da transfer ettiğini açıkladı.

4 Sow'un oruç isyanı: Doktorlar Allah'tan daha mı iyi bilecek Sow, Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin oruç tutmasına izin vermediğini, F.Bahçe'de ise kimsenin kendisine karışmadığını söyledi.

5 Beşiktaş'a 2 maç seyircisiz oynama cezası Beşiktaş Sompo Japan, aldığı ceza ile final serisi 4. maçını seyircisiz oynayacak.

6 Galatasaray'ın Riva ihalesi sonuçlandı Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi 3.1 milyar TL ile Fema İnşaat kazandı.

7 Aykut Kocaman: Defansif oynatıyor eleştirileri aptalca F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, çalıştırdığı takımları defansif oynattığı yönündeki eleştirilere sert bir dille cevap verdi

8 Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı 20 transferi sizler için derledik.

9 Fenerbahçe Leicester'dan 2 ismin peşinde İngiliz basını Fenerbahçe'nin Leicester City'den Ahmed Musa ve Jamie Vardy'yi transfer edeceğini yazdı.