Sivasspor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu

Sivasspor, Mesut Bakkal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getirdi.
İŞ BULAMIYORUM DEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Eskişehirspor’u çalıştıran Aybaba, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından ‘FETÖCÜ’ ilan edildiği için takım bulamadığını iddia etmişti.
Liderin 7 puan gerisine düşen Sivasspor milli ara dönüşünde taraftarı önünde Manisaspor ile kozlarını paylaşacak.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sivasspor´umuz, Teknik Direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.
Bugün sabah saatlerinde Sivas'a gelen Samet Aybaba, Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Aybaba, imzanın ardından yönetim kurulu üyelerimizle birlikte kulüp tesislerimizi gezerek bilgi aldı.
Aybaba ve ekibine Sivasspor'umuzda başarılar dileriz.