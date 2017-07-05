Sivok İsrail'e transfer oldu

Haziran ayında Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Çekya Milli Takım kaptanı Tomas Sivok, geçtiğimiz sezon İsrail 1. Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Maccabi Petah Tikva'ya 2 yılllık imza attı. Transfer haberini Sivok'un menajerliğini yürüten Jiri Müller, Twitter üzerinden duyurdu.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Sivok, "Maccabi Petah Tikva geçtiğimiz sezonu çok iyi bir yerde bitirdi. Bu da onların ne kadar iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Türkiye'de geçen 9 yılın ardından bir değişikliğe ihtiyacım vardı. İsrail'e iki kez gelme fırsatı buldum. Tel Aviv'in yaşam kalitesi ve insanlardan aldığım olumlu görüşler bu kararı vermemde etkili oldu" dedi.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen Bursaspor formasıyla 54 maça çıkan Çekyalı futbolcu 3 gol atma başarısı göstermişti.