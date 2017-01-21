Sixers'lı Ersan İlyasova'dan 24 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 24 sayıyla yıldızlaştığı maçta konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 93-92 mağlup etti.

EN SKORER OYUNCU ERSAN

Wells Fargo Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Philadelphia 76ers, son saniyelerde Robert Covington ile bulduğu 3'lükle rakibini 93-92 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sixers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova karşılaşmayı 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, takımının en skoreri oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sonuçlar şu şekilde:

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-78

Orlando Magic -Milwaukee Bucks: 112-96

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 93-92

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 102-93

Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-125

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-91

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 114-143

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 107-112

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 108-96

NBA'e 11 maçla devam edilecek.