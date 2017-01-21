Sixers'lı Ersan İlyasova'dan 24 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 24 sayıyla yıldızlaştığı maçta konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 93-92 mağlup etti.
EN SKORER OYUNCU ERSAN
Wells Fargo Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Philadelphia 76ers, son saniyelerde Robert Covington ile bulduğu 3'lükle rakibini 93-92 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sixers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova karşılaşmayı 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, takımının en skoreri oldu.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Sonuçlar şu şekilde:
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-78
Orlando Magic -Milwaukee Bucks: 112-96
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 93-92
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 102-93
Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-125
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-91
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 114-143
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 107-112
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 108-96
NBA'e 11 maçla devam edilecek.