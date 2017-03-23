Skrtel: F.Bahçe'de Liverpool'dan daha fazla baskı var,

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Fenerbahçe 'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, ülkesinde Martek Hamsik'in arkasında yılın en iyi 2. oyuncusu seçildi ve Slovak basınına özel açıklamalarda bulundu.

Martin Skrtel, Türkiye'de geçirdiği günler ile ilgili konuşurken, Fenerbahçe'deki son durumu ile hedefini anlattı.

BASKI DAHA FAZLA

Türkiye'de şampiyonluk baskısı olduğunu kaydeden Skrtel, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum ve hedefimiz de hep çok yüksek. İkinciliğin bile başarısızlık sayıldığını söyleyebilirim. Beni bu gerçekle transfer ettiler ve hedeflere ulaşmam için de yardım etmem bekleniyor. Baskı Liverpool'dan daha fazla, mantalite İngiltere'den biraz daha farklı. Baskı ile karşı karşıyayım, ancak tecrübeli bir oyuncuyum ve bununla nasıl başa çıkacağımı biliyorum" yorumunu yaptı.



