Skrtel: Mehmet Ekici beni çok şaşırttı

Sözlerine "Sezon öncesi kampları her zaman zordur fakat buna ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Sezon başlayana kadar en fit düzeye gelmek istiyoruz" diyerek başlayan Skrtel; Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Kameni'yi değerlendirdi.

MEHMET EKİCİ'YE ÖVGÜ

Skrtel; "Takıma sadece birkaç gün önce katıldım. Yeni transferlerimiz takıma kalite katmış. Mehmet Ekici beni çok şaşırttı. İdmanlarda çok iyi işler yapıyor. Bu takımın önemli bir parçası olacak. Valbuuna bildiğimiz ve tanıdığımız iyi bir oyuncu. Dirar, Monaco'da kendini kanıtlamış bir isim. İyi transferler yapılmış. Aynı şey yeni kalecimiz Kameni için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Aykut Kocaman'a değinen Martin Skrtel; "Geçen sezonkiyle bu sezonki kamp dönemini kıyaslamak benim için zor. Geçen sezonla farklılıklar vardır ama ben geçen sezon da takıma ilk maçtan 1 hafta önce katılmıştım. Bir kıyaslama yapamam. Zorlu bir çalışma sürecinin içindeyiz; buna ihtiyacımız var. Yeni teknik direktörümüz yeni fikirlerle geldi; onları bize göstermeye gayret ediyor. Biz de onun söylediklerini uygulamak ve yapmak mecburiyetindeyiz. İsteğimiz, bu çalışmaları sezona da yansıtabilmek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİZ"

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Skrtel; "Fenerbahçe'deyiz, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız. Burada en yüksek düzeyde hırslar var ama kendimizi baskı altına almamalıyız. Maç maç devam etmeliyiz. Geçen sezon büyük maçlarda son derece iyi performamns sergiledik. Sadece Başakşehir deplasmanında yenildik ama lig tablosunun altındaki takımlara karşı fazla puan kaybı yaşadık. Adım adım ilerlemeliyiz. Bunları yaparsak sezon sonunda nerede yer alacağımızı göreceğiz" diye konuştu.