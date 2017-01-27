Slaven Bilic Fenerbahçe'den transfer yapıyor

West Ham United'ın Sarı Lacivertli yıldız futbolcunun babasıyla Londra'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yahoo Sports'un haberine göre; West Ham United, Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın babasıyla bir görüşme yaptı. Hasan Ali Kaldırım'ın kontratının bitecek olmasının yanında şu ana dek Fenerbahçe ile kontrat görüşmelerinde de istediği sonuca varamadığı belirtildi.

BİLİC YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ı yakından takip ettiği ve oyuncuyu beğendiğinin altı çizildi.

Hasan Ali Kaldırım'ın Almanya vatandaşlığı olduğu ve iş izni almasına gerek duymadan West Ham'da oynayabileceği hatırlatılırken, oyuncunun da İngiltere'de oynamaya çok sıcak baktığı kaydedildi.

Temmuz 2012'de 3.75 milyon euro bonservis karşılığında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon 26 resmi maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.