Slaven Bilic Joe Hart'ı istiyor

Galatasaray'ın süresiz olarak kadro dışı kalan Yasin Öztekin, bir kez daha affedildi.

Yasin Öztekin bir kez daha affedildi

Bruma'nın sözleşmesini uzatmak isteyen Galatasaray Yönetimi, oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.

Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Eto'o transferinin olmamasından sonra Beşiktaş başka isimlere yöneldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Mehmet Ekici'nin kendilerine gelmek istediğini ancak Aatıf'ın gitmeyi düşünmediğini belirtti.

1 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

2 Hamza Hamzaoğlu'ndan muhteşem gol - İZLE Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, devre arası kampındaki antrenmanda kale arkasından güzel bir gol attı.

3 Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE Deplasmanda Villarreal ile karşılaşan Barcelona, Messi'nin 90. dakikada attığı muhteşem golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

4 Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı Göztepe, Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

5 Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

6 Galatasaray Şehit Fethi Sekin'in oğlunu alt yapıya davet etti Galatasaray, şehit polis Fethi Sekin'in oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını duyurdu.

7 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

8 İsmail Kartal: Gökhan para için camiasız kaldı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı bırakıp Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e gönderme yaptı.

9 İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi G.Saray yönetiminin tenis şubesine bütçe ayırmadığını ancak Hamit'e tazminat ödediğini söyleyen İpek Şenoğlu, Dursun Özbek'e sitem etti.