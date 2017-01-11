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Slaven Bilic Joe Hart'ı istiyor

West Ham United'da zor günler geçiren Slaven Bilic, ikinci yarıda çıkış yakalamak adına kaleci transferi istedi. Hedefinde ise Joe Hart var.

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Slaven Bilic Joe Hart'ı istiyor

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan The Sun, teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Ham United’ın, kaleci transferi konusunda harekete geçtiğini yazdı.

SERVET ÖDEMEYE HAZIR

West Ham’ın hedefindeki ismin ise sezon başında Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediğini belirterek Torino’ya kiralık gönderdiği Joe Hart olduğu bildirildi.

Hart için Londra ekibinin 15 milyon Pound (68.808.000 TL) bonservis, oyuncuya da 100 bin Pound (458.720 TL) haftalık ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

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