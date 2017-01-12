Slaven Bilic: Payet'i satmayacağız

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, takımdan ayrılmak isteyen Fransız oyuncusu Dimitri Payet'i satmayacağını açıkladı.

10.7 MİLYON STERLİNE MAL OLMUŞTU

Başkent temsilcisinin 10,7 milyon sterline Fransa'nın Olympique Marsilya ekibinden renklerine bağladığı Payet'nin artık takımda forma giymek istemediğini basınla paylaşan Bilic, ''En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi söyledik. Payet'yi satmayacağız, bu parayla ya da başka bir konuyla ilgili değil. Ondan geri dönmesini, takım için özveri ve kararlılığını göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.