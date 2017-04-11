Sneijder Tudor'un üzerine yürüdü

Medipol Başakşehir karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Galatasaray'da ortalık karıştı.

SOYUNMA ODASI KARIŞTI

Habertürk'ün haberine göre; Teknik direktör Igor Tudor’la uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Nigel de Jong soyunma odasında hararetli bir şekilde yedek kalmalarını ve 3-0’dan sonra oyuna alınmalarını tartışıyordu.





Hırvat hocanın soyunma odasına girmesiyle gerginlik tavan yaptı.

Bu üçlüyle göz göze gelip konuşmaları duyan genç çalıştırıcı “Siz ne yapmak istiyorsunuz?” diye çıkıştı.

Hollandalı 10 numara “Asıl sen ne yapmak istiyorsun! Senin niyetin belli. Hiçbir eksiğim olmamasına rağmen beni neden oynatmıyorsun?” ifadeleriyle hocasına sert tepki gösterdi.

Tudor, Sneijder’ın bu laflarına kayıtsız kalmayıp “Burada teknik direktör benim ve kararları ben veririm. Sen de dahil olmak üzere herkes işine baksın” yanıtını verdi. SNEİJDER TUDOR'UN ÜZERİNE YÜRÜDÜ