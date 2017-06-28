Sneijder Amerika yolcusu

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijer MLS ekipleriden Los Angeles Galaxy'ye transfer oluyor.

ESPN, gelecek sezon MLS'de boy gösterecek Los Angeles Galaxy'nin, Wesley Sneijder ile 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğunu

2018'DE AYRILACAK

Habere göre Hollandalı yıldıza yıllık 3.5 milyon Dolar'lık bir sözleşme teklif edildi. Galatasaray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Sneijder'in Mart 2018'de başlayacak MLS ligine kadar İstanbul'da kalacağı ve yeni yılda Los Angeles'a taşınacağı ifade edildi.

LA Galaxy'nin 2007 yılında David Beckcham transferi gibi dünya çapında isimlere yöneleceği belirtilirken, Pirlo, David Villa ve Frank Lampard'ı kadrosuna katan New York City'nin yarattığı transfer politikasına yakın bir yol izleyeceği vurgulandı.

Nisan ayında çapraz bağları kopan Zlatan Ibrahimovic'in de sakatlık öncesinde LA Galaxy'nin hedefinde olduğu ancak Sneijder'ı transfer etme çabalarının iyi ilerlediği ve Hollandalının Los Angeles Galaxy'nin projesine katılacak ilk yıldız olmaya yakın olduğu belirtildi.