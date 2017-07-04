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Sneijder ayrılırsa 10 numara Belhanda'nın

Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda, Sneijder'in ayrılması durumunda 10 numaralı formayı alacak.

Sneijder ayrılırsa 10 numara Belhanda'nın
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Galatasaray'da yeni transferlerin numaları belli olmaya başlarken, bazı isimler de numaralarını değiştirdi. Belhanda ise Sneijder'in transferinin netleşmesini bekliyor.

BELHANDA'NIN FORMA NUMARASI BELLİ DEĞİL

Yeni savunmacı Maicon 3'ü, Gomis de 18 numarayı seçti. Takımda kalan oyunculardan bazı isimler numaralarını değiştirdi ve Ahmet Çalık 5'i, Tolga 6'yı, Sinan Gümüş de 11'i aldı.

Faslı yıldız Belhanda'nın kaç numarayı giyeceği ise şimdilik belli olmadı. Wesley Sneijder'in takımdan ayrılığı bu hafta resmiyet kazanırsa Belhanda 10 numaralı formayı alacak.

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