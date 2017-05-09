Sneijder: Benden memnun değillerse söylesinler

Galatasaray’da Kasımpaşa maçından sonra yine tartışılan isim haline gelen Wesley Sneijder kendini savundu.

TRT Spor’a konuşan Sneijder, “Ben takım içinde bir sorun değilim. Hiç kimse bu takımın içinde bir sorun veya problem değil” dedi.

Hollandalı yıldız kimsenin sorunu bulunmadığını belirterek, “Herkes tarafından çokça speküle edilen durumlar var soyunma odasında neler yaşandığına dair, saha dışında olanlar için. Ama ben şunu söylüyorum; biz bir takımız ve kimsenin birbiriyle sorunu yok. Biz bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz ve kendimizi yeni sezona hazır tutacağız” diye konuştu.

MEMNUN OLMAYAN VARSA SÖYLEMELİ

Sneijder gelecek sezon da kalacağını belirterek şöyle devam etti: “Ben kesinlikle Galatasaray’da çok mutluyum ama benden memnun olmayan birisi varsa o da bana bunu söylemeli. Yalnız ben şuana kadar bu yönde bir şey duymadım. Ben çok mutluyum ve Galatasaray’ı yönetenlerin de memnun olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla işimize bakıyoruz ve yeni sezonun neler getireceğini göreceğiz.”