Sneijder de Alex gibi gitti

Galatasaray'da Sneijder dönemi resmen sona erdi...

Sarı-kırmızılı yönetim, Tudor'un "sistemime uymuyor" diyerek gönderilmesini istediği Hollandalı yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

ALEX GİBİ GİTTİ

Yaşanan bu gelişme, yıllar evvel Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Alex'i akıllara getirdi.

Hatırlanacağı gibi Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım ile tartışan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftar tarafından çok sevilmesine rağmen kulüpten kovulmuştu.

SENARYO FARKLI SONU AYNI

Şimdi aynı durum Galatasaray'da yaşanıyor. Alınan ayrılık kararı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime ağır eleştirilerde bulundu.

Sonuç olarak olayların senaryosu farklı olsa da iki yıldızın sonu aynı oldu.